Жителю Николаевщины, публично поддерживающему россию в войне против Украины, сообщили о подозрении

62-летнему жителю Первомайска поставлено в известность о подозрении за оправдание и отрицание вооруженной агрессии рф.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, злоумышленник в начале сентября 2022 года, находясь на центральном рынке в Первомайске, публично высказывался в поддержку вооруженной агрессии россии против Украины.

Кроме того, он неоднократно отрицал вооруженную агрессию российской федерации против Украины, одобрял действия президента рф и осуждал политическое и военное сопротивление Украины.

Санкция части 1 статьи 436-2 Уголовного Кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним как суд арестовал еще одного николаевца, который шпионил для оккупантов.