Николаевца отдали под суд за подрыв гранаты в кругу знакомых

В суд направили обвинительный акт в отношении 46-летнего николаевца за подрыв гранаты возле знакомых.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что в мае текущего года обвиняемый, при совместном употреблении алкогольных напитков с двумя приятелями, на почве внезапно возникшей личной неприязни, достал осколочную гранату РГД-5, вынул из нее кольцо, приведя ее в боевую готовность, и положил на стол. После чего произошел взрыв.

В результате взрыва один человек погиб на месте, другой - получил тяжкие телесные повреждения.

Во время обыска домовладения обвиняемого изъяты боевые припасы – патроны калибра 7,62 в количестве 158 штук и запал ручной гранаты УЗРГМ-2.

Действия обвиняемого квалифицировали как совершение покушения на умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство и незаконное обращение с боевыми припасами и взрывными устройствами (ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст.263 УК Украины).

Напомним, как на Николаевщине пенсионер выстрелил жене в голову из сигнальной ракетницы.