Апелляционный суд оставил под арестом НГЗ российского олигарха Дерипаски

Киевский апелляционный суд оставил под арестом корпоративные права на сумму свыше 3,58 миллиарда гривен российского бизнесмена Олега Дерипаски, в отношении которого США ввели санкции из-за военной агрессии рф против Украины

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«28 сентября 2022 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные представителем жалобщиков, действующим в интересах ООО «КОМПАНИЯ «АЛЮМИНИЙ УКРАИНЫ» и ООО «ГУАРДОН УКРАИНА», на постановление Киева от 02 июня 2022 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и наложен арест на корпоративные права», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту совершения уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 113 (Диверсия), частью 1 статьи 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам судебного производства, фактическим владельцем и конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный Завод», которым владеют два украинских общества – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина», через подконтрольные арубские компании, владельцем которых является гражданин рф Олег Дерипаска.

В суде пояснили, что арест наложен корпоративные права в размере 13,9645% уставного капитала ООО «Николаевский глиноземный завод», принадлежащих юридическому лицу: ООО «Компания «Алюминий Украины», в размере 212 837 238,00 гривен; корпоративные права в размере 86,0355% уставного капитала ООО «Николаевский глиноземный завод», которые прямо принадлежат юридическому лицу: ООО «Гуардон Украина», в размере 1 311 289 482,00 гривен; корпоративные права в размере 99,0054% уставного капитала ООО «Компания «Алюминий Украины», принадлежащих юридическому лицу: арубской компании «Gandela International AVV», в размере 529 340 030,86 гривен; корпоративные права в размере 0,9946% уставного капитала ООО «Компания «Алюминий Украины», принадлежащих юридическому лицу: арубской компании «Gordal Holdings AVV», в размере 5 317 895,00 гривен; корпоративные права в размере 0,5584% уставного капитала ООО «Гуардон Украина», прямо принадлежащих юридическому лицу: арубской компании «Gandela International AVV», в размере 8525381,74 гривен; корпоративные права в размере 99,4416 % уставного капитала ООО «Гуардон Украина», принадлежащих юридическому лицу: арубской компании «Gordal Holdings AVV», в размере 1 518 162 762,76 гривен.

Напомним, что Николаевский глиноземный завод остановили в результате войны россии против Украины.

Также известно, что российский владелец НГЗ Дерипаска проиграл суд и остался под санкциями США.

При этом ранее Дерипаска заявлял, что война против Украины пройдет за счет россиян: «Это реальный кризис». Позже Дерипаска прогнозировал, что россию ждет самый жестокий кризис по меньшей мере на три года из-за событий в Украине. Кроме этого, он заявил, что идет своеобразная «адская идеологическая мобилизация», которая может привести к затяжному конфликту в Украине.

Ранее сообщалось, что НГЗ не включили в список на конфискацию – в НАПК считают, что его не удастся быстро национализировать. Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким считал, что НГЗ российского олигарха Дерипаски при национализации «уйдет под нож», но решение будет принимать СНБО.