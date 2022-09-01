В Украине почти в 1,5 раза выросло количество дел за производство или хранение наркотиков

За 8 месяцев текущего года почти в 1,5 раза (на 47%) возросло количество учтенных дел за производство или хранение наркотических веществ для собственного использования. Так, в прошлом году за этот период было зафиксировано 10765 дел, в этом году — 15794.

Об этом сообщает Опендатабот , платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры Украины.

Количество дел, где вручено подозрение, сократилось с 55% в 2021 до 38% в 2022. Меньше дел стало попадать и в суд: с 54%, в среднем, в 2021, до 37% в текущем году.

«По ст.307 УКУ, которая предусматривает ответственность за сбыт наркотических веществ, в конце лета несколько увеличилось. Так, количество учтенных дел в августе увеличилось на 11% по сравнению с июлем и превышает показатели февраля до вторжения России в феврале. Несмотря на определенную положительную динамику, общее количество дел за 8 месяцев этого года все еще меньше, чем за соответствующий период 2021-6858 против 7749 дел. По этой статье в суд обычно доходит 50% дел», – пишут аналитики.

Напомним, что в Николаеве возле одной из служб доставки полицейские задержали местного жителя. 25-летний мужчина получил заказанные через Интернет запрещенные вещества.