Инструменты для пыток и отчеканенная в камере молитва: На Харьковщине нашли еще одну пыточную оккупантов

В деоккупированном Волчанске Харьковской области обнаружили очередную пыточную оккупантов на территории одного из предприятий. Криминалисты, взрывотехники и следователи Национальной полиции вместе с прокурорами проводят следственные действия в городе.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Установлено, что на территории одного из предприятий россияне устроили тюрьму и пыточною для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать.

Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные рф удерживали от 20 до 40 человек.

«В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и т.д. Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах застенки с бесчеловечными условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того – кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву. Поэтому полицейские работают с находившимся в оккупации местным населением и устанавливают пострадавших, которых оккупанты незаконно содержали в помещении застенки-тюрьмы», – рассказали в полиции.

Сейчас на месте обнаружения застенки работают полицейские вместе с прокуратурой. Основная задача – изъятие следовой информации и доказательств совершения преступлений военными рф. Открыто уголовное производство по ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в селе Липцы Харьковской области также нашли застенку оккупантов, которую захватчики называли «подвалом». Она была обустроена в помещении, где размещалась так называемая «народная милиция лнр».