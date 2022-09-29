«1,5 тысяч долларов за грузовик и 500 за легковушку»: На Запорожье разоблачили еще участников схемы поборов на линии разграничения

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю, который организовал систему поборов в Запорожье за избегание очередей при выезде на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщили в ГБР и в ОГП .

Установлено, что правоохранитель с помощью посредников – трех гражданских лиц, брал деньги с перевозчиков и граждан за пересечение линии разграничения с временно оккупированной территорией Запорожской области.

"Такса" злоумышленников составляла около 1,5 тыс. долларов США с грузового автомобиля и 500 долларов с легкового. За эти деньги правоохранитель «решал вопрос» быстрого включения в список на выезд, формальный осмотр груза и избегание долговременных очередей », - говорится в сообщении .

ГБР совместно с СБУ задокументировали ряд эпизодов получения взяток на общую сумму 157 тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков у фигурантов изъято около 23 тысячи долларов США, 370 тысяч гривен, компьютерную технику и черновые записи с соответствующей информацией.

Правоохранителю уведомлено о подозрении за получение неправомерной выгоды, а гражданским в пособничестве получение должностным лицом неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура.

Напомним, что в другом уголовном производстве ГБР уже прекратило подобную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения в Запорожской области. Тогда отдельные «дельцы» Запорожского ОВА и городского совета организовали преступную схему получения неправомерной выгоды за быстрое и положительное рассмотрение заявок граждан на пересечение линии столкновения.