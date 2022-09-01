В Запорожской области оккупанты «выдворили» двух гражданских с пакетами на головах и без документов на подконтрольную Украине территорию

Российские солдаты на временно оккупированной части Запорожской области «выдворили» двух гражданских. Оккупанты надели на головы жителей пакеты и отказались отдать украинский паспорт.

Об этом сообщает «РИА-Мелитополь».

В издании отмечают, что оккупанты еженедельно выносят «приговор» жителям Мелитополя и Запорожской области. Людей насильно выселяют из домов и отправляют по миру без документов и средств к существованию.

В этот раз украинцам замотали головы пакетами, а после зачитывания «приговора», мешки с голов людей сняли и приказали им идти «куда глаза глядят» за пределы подконтрольной россиянам территории.

Одному из мужчин отдали паспорт и сказали «передать всем своим, что референдум состоится». Второй попросил вернуть ему документы, однако оккупанты проигнорировали эту просьбу.

Напомним, что россия депортировала из Украины 7 тысяч детей, из них 51 вернулся на Родину.