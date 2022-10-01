В США задержали 24-летнюю женщину, которая могла получить 7,2 миллиона долларов на торговле людьми

23 сентября 24-летняя женщина из Аризоны была арестована и обвинена в торговле людьми, согласно данным полицейского управления Эль-Миража (EMPD).

Об этом пишет издание The Epoch Times.

В течение как минимум шести месяцев эта женщина Таня Эстудильо Эрнандес, вероятно, задерживала от 80 до 100 нелегалов в месяц в резиденции в Эль-Мираже, говорится в сообщении полицейского управления в Facebook.

По данным полиции, с этих нелегалов взималась плата за пересечение границы до 15 000 долларов с каждого. Исходя из расчета 15 000 долларов на человека, 80 человек в месяц, в течение шести месяцев выходит кругленькая сумма в 7,2 миллиона долларов.

Утром 23 сентября Департамент получил сообщение о человеке, удерживаемом с целью выкупа по адресу в Эль-Мираже.

"По словам заявительницы, несколько человек в резиденции были похищены, включая ее мужа", - сообщили в EMPD.

Офицеры остановили выезжающую из дома машину и обнаружили Эрнандес с гражданином Гватемалы, согласно отчету.

Во время обыска дома полиция изъяла полуавтоматическую винтовку, два пистолета и боеприпасы.

«Были изъяты записи о деятельности по торговле людьми и другие доказательства. Есть доказательства, что Таня Эстудильо Эрнандес руководила операциями по торговле людьми», — заявили в EMPD.

Эрнандес был помещен в тюрьму округа Марикопа по обвинению в похищении людей, отмывании денег и незаконном бизнесе, сообщила полиция.

Эль-Мираж находится в крупном столичном регионе Феникс и менее чем в трех часах езды от границы США с Мексикой.

В последние месяцы пограничный патруль фиксирует около 10 000 побегов в месяц в секторе Тусон, согласно предварительным данным Таможенной и пограничной службы, полученным Epoch Times.

В 2022 финансовом году, заканчивающемся 30 сентября, пограничники Аризоны задержали более 514 000 нелегалов.