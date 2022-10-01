В СБУ разоблачили группировку на Житомирской таможне – она «омолаживала» растаможенные авто, чем нанесла почти 40 миллионов убытков

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступную схему, которую реализовывали на Житомирской таможне, чем нанесли более 40 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что к организации сделки причастны более 10 человек, среди них – шесть должностных лиц таможенного поста «Житомир-центральный» и несколько коммерсантов из областного центра и Ровно.

Злоумышленники искусственно «омолаживали» год выпуска импортированных грузовиков и, таким образом, уклонялись от уплаты установленных таможенных платежей.

Незаконная деятельность нанесла ущерб бюджету в размере почти 40 миллионов гривен из-за недополученных сумм акцизного сбора и налога на добавленную стоимость.

По материалам СБУ одиннадцати участникам преступной группы сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области обезвредили преступную группировку, которая зарабатывала на ввозе в Украину импортных авто и их внеочередном оформлении. По этой схеме на территорию нашей страны въехало более 40 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией.