Оккупанты похитили в Херсоне троих местных волонтеров

В Херсоне российские оккупанты похитили местных волонтеров, которые на протяжении всего времени оккупации помогали горожанам.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

«Военные россии похитили 3 местных волонтеров, которые на протяжении всего времени оккупации помогали горожанам. Обстоятельства похищения волонтеров устанавливаются», – говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители сообщают, что местная коллаборантка призывает школьных преподавателей к сотрудничеству с оккупационными захватническими властями и внедряет стандарты образования по образовательным программам государства-агрессора.

Напомним, оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС Мурашова.