В Вознесенске в сервисный центр МВД для перерегистрации привезли автомобиль, который находится в розыске

В пятницу, 30 сентября, в сервисном центре МВД города Вознесенск обнаружили автомобиль Hyundai Santa Fe, числящийся в розыске.
Об этом сообщает Сервисный центр МВД в Николаевской области.
Автомобиль пытался перерегистрировать житель соседнего города, но оказалось, что автомобиль в розыск подало Южноукраинское городское отделение южного межрегионального управления министерства юстиции.
«Поэтому выяснять обстоятельства будут в полиции. Транспортное средство доставлено на специальную площадку для дальнейшего выяснения всех обстоятельств правоохранителями», - говорится в сообщении.