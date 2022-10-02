В Вознесенске в сервисный центр МВД для перерегистрации привезли автомобиль, который находится в розыске

В пятницу, 30 сентября, в сервисном центре МВД города Вознесенск обнаружили автомобиль Hyundai Santa Fe, числящийся в розыске.

Об этом сообщает Сервисный центр МВД в Николаевской области.

Автомобиль пытался перерегистрировать житель соседнего города, но оказалось, что автомобиль в розыск подало Южноукраинское городское отделение южного межрегионального управления министерства юстиции.