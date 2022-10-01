На границе задержан настоятель Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры: митрополит пытался вывезти церковное имущество

Глава Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь, известный как митрополит Павел, был задержан на границе.

Об этом сообщают в соцсетях, официальной информации пока нет.

По информации из соцсетей, митрополит Павел был задержан при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей.

«Документы на сопровождение церковного имущества он выписал себе сам. Сколько было вывезено в течение его поездок раньше, пока неизвестно. Делом уже занимаются правоохранительные органы » , – говорится в сообщениях.

Напомним, несколько лет назад, СБУ сообщала, что <a href="/ru/criminal/209769#: