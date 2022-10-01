«В Лимане все еще продолжаются боевые действия, но там уже нет и следа от псевдореферендума»: Зеленский о «нестыковочках» для России

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина вернет все захваченные территории, несмотря на проведенные России псевдореферендумы. В качестве примера деоккупации уже после провозглашения присоединения захваченного к рф, Зеленский назвал возвращение Лимана.

О том, что «всюду будет наш флаг» Зеленский сказал в обращении к нации в конце 220-го дня полномасштабного вторжения России в Украину.

«За эту неделю украинских флагов в Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше. А что тогда псевдореферендум? Это что, какие-нибудь две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское? Украинское движение будет продолжаться. Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума. Для Украины это логично. А для врага таких нестыковочек будет все больше и больше. Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года. Везде будет наше знамя», - говорится в обращении.

Главное из обращения Президента: