В ЮНЕСКО призвали рф немедленно выйти за пределы международно признанных границ Украины, – министр культуры

Во время Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (Mondiacult 2022) 48 стран-членов организации осудили агрессию россии против Украины и призвали ее немедленно покинуть территорию украинского государства.

Об этом 1 октября в телеграмме сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, пишет «Радио Свобода».

«Мы не можем наблюдать, как одна страна пытается стереть идентичность и культуру другой страны. Мы не можем согласиться на дальнейшие действия, противоречащие Конституции ЮНЕСКО и нашим общим конвенциям. Мы призываем Россию немедленно выйти за пределы международно признанных границ Украины и требуем немедленного прекращения агрессии против Украины, чтобы гарантировать защиту от дальнейшего вреда украинскому природному, недвижимому и подвижному культурному наследию во всех его формах», – говорится в заявлении стран-членов ЮНЕСКО, отмечает министр. .

И добавляет, что «мы видим, кто наши постоянные друзья и члены демократического мира, Украина благодарна за помощь и поддержку, которую оказывает ЮНЕСКО и призывает другие страны занимать более решительную позицию относительно преступных действий РФ».

По состоянию на начало сентября в МКИП заявляли о зафиксированных полтысячи эпизодов военных преступлений РФ против украинских объектов культурного наследия и культурных заведений. И добавляли, что еще несколько десятков таких эпизодов – на проверке.

По состоянию на 15 июля ЮНЕСКО задокументировала повреждение 163 культурных объектов: 71 религиозное сооружение, 12 музеев, 32 исторических здания, 24 здания, посвященных культурной деятельности, 17 памятников, 7 библиотек. Об этом 15 июля во время заседания Совбеза ООН в формате Аррия «Уничтожение культурного наследия как следствие российской агрессии против Украины» сообщил Лазарь Ассомо, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

В МКИП неоднократно напоминали, что разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954 года.