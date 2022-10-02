Из Луганщины оккупанты вывезли в россию еще 76 сирот

Российские захватчики вывезли в рф из захваченной Луганской области еще 76 детей-сирот.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Оккупанты продолжают безвозвратно вывозить детей из Луганщины. Еще 76 детей-сирот вывезены в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних рф, расположенные в московской области», - сообщил он.

По информации Гайдая, «в настоящее время четыре региона россии должны принять их в составе семейных групп».

Кроме того, он сообщил, что в общей сложности еще 104 ребенка, которые находятся под наблюдением в социальных учреждениях так называемой «лнр», готовятся к передаче под опеку российским семьям.

«Это позволяет оккупантам сократить пропасть поколений, особенно среди мужского населения, которая ежедневно растет вместе с числом погибших военных. Что будет с этим вопросом в так называемой «лнр», россиянам безразлично - понимают, что на Луганщине они временно», - добавил Гайдай.

Ранее сообщалось, что российские захватчики вывезли из Украины как минимум 5,5 тысяч детей.