СБУ задержала организатора транснациональной контрабанды оружия, который почти пять лет скрывался от следствия

В Черновицкой области СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. Почти пять лет он скрывался от следствия за организацию транснационального канала нелегальной продажи стрелкового оружия через территорию Украины.

В 2018 году правоохранители разоблачили подпольного оружейника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но впоследствии изменил свое решение – на домашний арест. Воспользовавшись этим, подозреваемый скрылся от правосудия.

Долгое время он прятался на территории региона. Для этого приобрел на подставное лицо дом в одном из населенных пунктов Буковины и пытался изменить облик.

Однако сотрудники СБУ все равно выследили и задержали злоумышленника по месту его временного пребывания.

Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного, которому ранее сообщалось о подозрении по статье 201 («Контрабанда») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.