Полиция задержала разбойников, которые на улице в Днепре забрали у мужчины 350 тысяч долларов

Полицейские задержали троих жителей Харьковской области, которые организовали разбойное нападение и забрали у мужчины сумку с деньгами в сумме 350 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Преступление произошло 20 сентября около полудня по улице Героев Крут в Соборном районе Днепра. Один из нападавших в форме работника службы доставки выстрелил в сторону потерпевшего и забрал деньги. С места нападения злоумышленники скрылись на автомобиле, который затем оставили на одной из улиц города. В тот же день полицейские обнаружили заброшенное транспортное средство.

К раскрытию преступления полицейские Днепропетровской области привлекли полицейских из еще из трех областей. Благодаря совместной работе им удалось установить маршрут нападающих и задержать всех фигурантов вооруженного разбойного нападения. Это трое мужчин в возрасте 26, 27 и 33 лет, которые после совершения преступления выехали из города и стали скрываться в Киевской, Закарпатской и Харьковской областях.

Полицейские провели обыски по местам их проживания и во временных помещениях. В результате была изъята часть похищенных денег, оружие, корпуса гранат РГД, Ф-1, запавшие УЗРГМ, патроны, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к нападению. Также были обнаружены номерные знаки автомобиля, на котором мужчины уехали с места преступления.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранты сообщены о подозрении.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается досудебное расследование.