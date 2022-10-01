Полицейского из Николаева будут судить за сбыт каннабиса - ему грозит до 10 лет тюрьмы

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении участкового офицера полиции одного из райотделов полиции Николаева за приобретение, хранение и сбыт особо опасных наркотиков (части 2 стати 307 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает николаевская областная прокуратура.

Установлено, что правоохранитель сбывал особо опасное наркотическое средство – каннабис наркозависимым жителям Николаева. В ходе санкционированного судом обыска у обвиняемого изъято более полкилограмма каннабиса.

Злоумышленник находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в Николаеве задержали «закладчика» каннабиса и метамфетамина.