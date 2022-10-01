В Черновцах подозреваемый в педофилии во время задержания убил полицейскую и ранил ее коллегу

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03.10.2022 19:12

В Черновцах Национальная полиция проводила задержание подозреваемого в развращении несовершеннолетних. При задержании подозреваемый убил полицейскую и ранил ее коллегу.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Подозреваемый спрятался в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается», – рассказал он.

Издание «Час» сообщает, что стрельба произошла возле школы №27. На улице Воробкевича перекрыто движение. Там работают правоохранители, продолжается специальная полицейская операция.

«Убита полицейская в возрасте 22 года выстрелом в упор, еще один правоохранитель ранен… Был вызов, что на заброшенном бассейне, что возле 27-й школы, кто-то развращает ребенка, приехал патруль и подозреваемый выстрелил в полицейскую», - отмечает издание.

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