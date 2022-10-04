В Одессе патрульные помогли женщине, которая не могла сама выйти из дома и была брошена родственниками

Одесские патрульные помогли женщине, которая долгое время находилась без еды и не могла выйти из дома.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

На днях в полицию за помощью обратилась обессиленная женщина. По телефону она рассказала, что из-за состояния здоровья не может ходить и уже долгое время ничего не ела.

Патрульные Дмитрий Поян и Анна Тимановская сразу отправились на помощь. Инспекторы за собственные средства приобрели еду и вещи первой необходимости и уже через несколько минут прибыли на место вызова.

Попав в дом, патрульные накормили женщину. Она объяснила, что у нее есть родственники, которые иногда ухаживают за ней, но они долгое время уже не приходили.