Спецназ 73-го очаковского центра ССО освободил населенный пункт на Херсонском направлении

Сводный отряд очаковского 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого освободил населенный пункт на Херсонском направлении.

Об этом сообщается на Facebook-странице 73-го центра.

«Над освобожденной украинской землей уже развевается сине-желтый флаг. Воины ССО еще раз доказывают, что незаконная оккупация и аннексия украинских территорий останутся только на бумаге и в голове оккупантов», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее официально сообщалось об освобождении Архангельского и Миролюбовки. Также, по предварительным данным, освободили Новоалександровку, Золотую Балку и Гавриловку. Все эти населенные пункты в Херсонской области (южнее Кривого Рога).