Полиция поймала аферистов, выманивших ₴10 миллионов у переселенцев, искавших работу за границей

Полиция разоблачила и прекратила деятельность преступной организации, которая долгое время занималась мошенничеством под видом предоставления услуг по трудоустройству в Европе.

Об этом сообщили в НПУ и ОГП.

По данным следствия, в марте 2022 года участники группы разработали совместный план завладения средствами граждан Украины, в том числе вынужденных переселенцев и беженцев, искавших работу за границей.

Для реализации схемы организатор создал сайт, на котором предлагались посреднические услуги по трудоустройству в странах Европы. Общение с потенциальными гастарбайтерами осуществлялось через так называемый колл-центр.

После получения от потерпевших платежа в сумме 250 евро никаких действий по трудоустройству граждан подозреваемые не предпринимали. Вместо этого полностью прекращали с ними связь, а полученные средства присваивали. В дальнейшем эти деньги выводились из-за многочисленных банковских карт подставных лиц.

По предварительным данным, таким образом преступная группировка обманула по меньшей мере тысячу граждан на сумму более 10 миллионов гривен.

В целях конспирации своей деятельности преступники использовали интернет-мессенджеры, условные слова и вымышленные никнеймы. Также преступная группировка характеризовалась устойчивым составом участников с четким распределением функций.

В рамках следствия правоохранители провели 24 обыска по местам жительства подозреваемых и адресам их «офисов». Изъято более 100 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Также изъято более одного миллиона гривен наличными, около 35 тысяч долларов США и 12 тысяч евро.

Одиннадцати подозреваемым уже избрали меру пресечения. В отношении других рассмотрение ходатайств об избрании мер продолжается.

Досудебное расследование осуществляется следователями СВ Дарницкого УП ГУ Нацполиции в городе Киеве при оперативном сопровождении отдела противодействия киберпреступлениям в Киеве Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Напомним, как на Николаевщине разоблачили интернет-мошенника, который сдавал несуществующие квартиры переселенцам в западных областях Украины.