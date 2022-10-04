На Киевщине водитель в состоянии наркотического опьянения сбил насмерть двоих детей и пытался скрыться с места ДТП

В городе Сквира Белоцерковского района водитель под кайфом сбил двоих детей и пытался скрыться с места аварии.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

По данным следствия, вечером 3 октября подозреваемый управлял автомобилем Volkswagen Golf в состоянии наркотического опьянения и совершил наезд на двоих детей. Девочка 7 лет от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП, а 8-летняя – в карете скорой медицинской помощи.

Мужчина пытался покинуть место аварии, однако был остановлен свидетелями. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.