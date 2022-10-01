СБУ задержала двух организаторов псевдореферендума на Николаевщине

Служба безопасности разоблачила российских агентов, которые готовили псевдореферендум о присоединении Николаевской области в рф.

Об этом сообщает СБУ и Николаевская областная прокуратура.

Двое из задержанных уже проработаны СБУ, им сообщили о подозрении, а организатору «референдума», которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории – сообщено о подозрении заочно.

По материалам следствия, «беглецом» оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области.

Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему «референдума» в социальных сетях. В частности, разгоняли фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированное голосование.

Относительно них собрана доказательная база и сообщено о подозрении по статье 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Организаторе псевдореферендума подозрение объявлено по части 2 статьи 28 и части 5 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как суд арестовал рецидивиста, который за ₴30 тысяч устроил пожар позиций ВСУ, чтобы облегчить оккупантам атаку в направлении Николаева.