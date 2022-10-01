СБУ разоблачила двух российских агентов – они «сливали» места дислокации и перемещение ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях. Они разведывали места дислокации и маршруты перемещения сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

У одной из приспешниц врага изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области. Именно по ней оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар.

Сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее на попытке передачи разведданных.

Еще одну «наводчицу» задержали в Покровском районе Донецкой области. Злоумышленница пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ.

Контрразведчики СБУ установили, что она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Ее «связным» был участник террористической организации «ДНР», который давал указания по проведению разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили обеим злоумышленницам о подозрении за совершенные ими преступления. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности разоблачила российских агентов, которые готовили псевдореферендум о присоединении Николаевской области в рф.