Спецназ задержал убийцу полицейской в Черновцах – он скончался 18+

Полицейский спецназ КОРД задержал преступника, развращавшего детей и убившего сотрудницу патрульной полиции в Черновцах.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнок в Facebook.

«Теперь официально! Подонок, который развращал детей и убил полицейскую в Черновцах - ЗАДЕРЖАН! Во время задержания он применил оружие! Больше деталей позже», – написал он.

Судя по опубликованным фото, он был ранен во время задержания. Бойцы КОРДа оказывают ему медицинскую помощь.

Обновлено 15:00 В Нацполиции сообщили, что задержанный скончался.

«Ему было 53 года. Уроженец АР Крым, зарегистрированный был в Житомирской области», - говорится в сообщении.

Как известно, 3 октября в Черновцах сотрудники полиции проводили задержание подозреваемого в развращении несовершеннолетних. При задержании подозреваемый убил полицейскую и ранил ее коллегу.