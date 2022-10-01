В Николаеве задержали подозреваемого в торговле боеприпасами

В Николаеве задержан 22-летний подозреваемый в торговле боеприпасами.

Об этом сообщили в Николаевской окружной прокуратуре.

В мае 2022 года подозреваемый решил заняться незаконным сбытом боеприпасов. С этой целью он незаконно приобрел почти 400 патронов калибра 5,45 мм и ручную гранату РГД-5. Часть боеприпасов он сбыл, а остальные хранил по месту жительства.

В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты незаконно приобретенные боеприпасы и ручная граната.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Он может выйти под залог в 198 тысяч гривен. Расследование продолжается.