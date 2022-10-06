В Мексике в результате нападения на мэрию погибли 18 человек

Мэр мексиканского города Сан-Мигель-Тотолапан и еще 17 человек погибли в результате вооруженного нападения на здание городского муниципалитета.

Об этом сообщает BBC.

По данным полиции, вооруженные люди ворвались в мэрию города Сан-Мигель-Тотолапан в среду днем, 5 октября, расстреляв мэра Конрадо Мендоса, полицейских и работников городского совета.

Отмечается, что перед атакой на мэрию было совершено нападение на здание городского головы, где был убит его отец, который в свое время также занимал должность мэра.

Перед нападением все пути, ведущие в город, были заблокированы крупногабаритными транспортными средствами.

Ответственность за нападение возлагают на преступную группировку Los Tequileros, которая незадолго до атаки объявила о своем возвращении в регион.

Министерство национальной обороны заявило о развертывании в регионе армейских и военно-морских подразделений для поиска вооруженных нападающих.