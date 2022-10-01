В Николаеве будут судить очередных наводчиков вражеского огня

Двух жителей Николаева будут судить за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Установлено, что 50-летний и 31-летний мужчины с пророссийскими идеями регулярно собирали и распространяли через антиукраинский Telegram-канал информацию о перемещении вооружения, расположении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины в Николаеве и области.

Николаевцев будут судить по части 3 статьи 114-2 Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как СБУ задержала двух организаторов псевдореферендума на Николаевщине.