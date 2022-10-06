В Николаеве задержали мужчину за подкуп полицейского – за взятку пытался вернуть автомобиль, которым возили украденную древесину

В Николаеве задержан мужчина за предоставление неправомерной выгоды чиновнику полиции за возвращение изъятого автомобиля.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и в ГУ Нацполиции.

37-летний местный житель задержан 5 октября в отделении №5 Николаевского районного управления полиции сразу после передачи неправомерной выгоды в размере 15 тысяч гривен.

Мужчина таким образом пытался вернуть транспортное средство, котором накануне пользовался для перевозки незаконно вырубленной древесины без каких-либо разрешительных документов. Транспортное средство было обнаружено, задержано и изъято полицейскими.

Следователи задержали 37-летнего фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении.

По данному факту продолжается досудебное расследование уголовного производства по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

За подкуп должностного лица мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.