Главе Нацбанка сообщили о подозрении в выводе из «Укргазбанка» ₴206 миллионов

Глава НБУ Кирилл Шевченко Главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко сообщили о подозрении за противоправную деятельность в государственном АБ «Укргазбанк», которое привело к убыткам в сумме более 206 миллионов гривен.

Об этом сообщили в САП и НАБУ.

Установлено, что руководство банка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

Следствием установлено, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 миллионов гривен.

Псевдопосредниками оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом «Укргазбанке».

На сегодняшний день в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено пяти основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий глава Национального банка Украины, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Действия участников организованной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Вместе с тем в САП отмечают, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего Председателя Нацбанка в должности и исполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины.

Поскольку местонахождение экс-председателя правления «Укргазбанка» пока неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины, а именно оставили в администрации по месту его работы в Национальном банке Украины. В силу таких же обстоятельств в таком же порядке сообщили о подозрении и одному из заместителей «Укргазбанка» и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения.

Досудебное расследование, в ходе которого действиям всех причастных к совершению указанного преступления лиц будет дана надлежащая правовая оценка, продолжается.