В Николаеве будут судить еще троих сторонников «русского мира»

Прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении трех жителей города Николаева, которые оправдывали и отрицали вооруженную агрессию россии против Украины (части 1 и части 2 статьи 436 2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Уточняется, что обвиняемым мужчинам 22,24 и 30 лет.

Установлено, они с марта по май 2022 года, в приложениях Telegram и Instagram в личных переписках оправдывали и отрицали вооруженную агрессию рф против Украины, начатой ​​в 2014 году.

Напомним, как информатор оккупантов в Николаеве в суде заявил, что сдавал ВСУ из-за «отмены в школе дочери русского языка».