Два россиянина сбежали от мобилизации на Аляску, проплыв около 500 километров на маленькой лодке - они наедятся на политическое убежище

Два гражданина россии, которые подлежат «частичной мобилизации», добрались с Чукотки до территории США, проплыв около 500 км в лодке.

Об этом сообщает Alaska's News Source.

Нарушители были задержаны на острове Святого Лаврентия штата Аляска американскими правоохранителями во вторник, 4 октября.

Мужчины рассказали местным, что они россияне и приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе. Они объяснили, что скрываются от мобилизации. В маленькой лодке беглецы проплыли около 500 километров.

Сейчас россиян отправили в самый большой город Аляски – Анкоридж, таможенно-пограничная служба США заключила мужчин под стражу. В настоящее время власти решают, что делать с беглецами – предоставить им убежище или отправить обратно в россию.

«Учитывая нынешнюю повышенную напряженность в отношениях с россией, сенатор Дэн Салливан позвонил по телефону министру внутренней безопасности и поговорил с ним. После звонка таможенная и пограничная служба реагирует и проходит процедуру определения разрешения этих лиц на въезд в Соединенные Штаты», — говорится в сообщении.

Губернатор Аляски заверил, что не ожидает непрерывного потока людей из России и отметил, что такой инцидент – скорее исключение, чем тенденция.

Напомним, как украинская разведка опубликовала перехват, в котором оккупант просит мать делать все возможное, чтобы его родственник избежал мобилизации: «Вот пусть хоть что делает».