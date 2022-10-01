Экс-главу внутренней безопасности СБУ Наумова подозревают в афере на ₴3 миллиона

Андрей Наумов Бывший глава внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов подозревается в мошенническом завладении тремя миллионами гривен.

Об этом свидетельствует текст подозрения, объявленного ГБР 5 октября.

Как установило следствие, в марте 2018 года Наумов был назначен директором госпредприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения» (ГП «ЦОТІЗ»), но в мае 2019-го он захотел восстановить карьеру на руководящих должностях в правоохранительных органах. В Центральном аппарате СБУ как раз появилась вакантная должность, и он подал все документы для трудоустройства.

Наумов обманул работников отдела бухгалтерского учета и отчетности ГП «ЦОТІЗ», чтобы, работая в СБУ, сохранить за собой зарплату директора госпредприятия. Фактически он использовал норму закона о мобилизации с сохранением зарплаты на предприятии, хотя устраивался в СБУ по трудовому контракту на добровольной основе.

С июня 2019 года Наумов начал занял должность заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, а был уволен из ведомства в июле 2021 года.

Введенные в заблуждение работники ГП «ЦОТІЗ» продолжали ему начислять среднюю месячную зарплату с июня 2019 года по март 2021 года – всего почти 3,3 миллиона гривен. Именно за завладение этими средствами Наумову инкриминируют преступление по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что перед началом полномасштабного вторжения армии рф Андрей Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.

Во второй половине марта по ряду адресов Андрея Наумова прошли обыски. Это связано с расследованием ГБР по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена), где фигурирует Наумов. Президент Украины Владимир Зеленский лишил Наумова генеральского звания. Позже Наумова задержали в Сербии. Наумов мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.