В Кривом Роге разоблачили мужчину, продававшего оружие и боеприпасы

Жителю Кривого Рога сообщили о подозрении за незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов (части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, мужчина наладил схему по продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Он был задержан при реализации 5 РПГ, 3 гранат Ф-1, более 4000 патронов калибра 5,45 мм, изъятых правоохранителями. В ходе проведения обыска автомобиля подозреваемого изъяты денежные средства в сумме более 100 тысяч гривен.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и других лиц.

Напомним, как СБУ задержала организатора транснациональной контрабанды оружия, который почти пять лет скрывался от следствия.