Украина работает над возвращением 32 детей, которых незаконно вывезли в россию – некоторых из них уже усыновили

Минреинтеграции работает над возвращением 32 депортированных в россию детей, которых ждут родители в Украине, некоторых из них незаконно усыновили в рф.

Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление.

- Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть. На сегодня у нас проводится работа по возвращению 32 детей, которые находятся на территории Российской Федерации, но имеют родителей здесь, и родители хотят вернуть детей, - заявила Верещук.

По словам вице-премьер-министра, есть факты незаконного усыновления депортированных в россию детей. Она отметила, что таких «родителей» будут привлекать к уголовной ответственности.

Как известно, более 5,5 тысяч детей были похищены оккупантами и отправлены в рф с начала полномасштабного вторжения в Украину.