ГБР задержало предателя, который сотрудничал с оккупантами и снабжал их древесиной

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, которого россияне во время оккупации назначили директором «Купянского лесного хозяйства», за что он поставлял оккупантам древесину и помогал в строительстве фортификаций против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в апреле во время оккупации города Купянск служащий перешел на сторону врага. Представители страны-агрессора сначала назначили мужчину на должность «главного инженера» в незаконно созданном органе оккупационных властей – «ГП «Купянское лесное хозяйство».

«В июне за добросовестную работу российские кураторы повысили его и предложили стать и.о. директора», на что он согласился. Назначал «руководителя» на новую должность «и.о. главы военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области», - говорится в сообщении.

Должностное лицо обеспечивало подбор кадров для работы в незаконно созданном органе, организовывало незаконную заготовку и предоставление лесоматериалов оккупационным властям для обустройства блиндажей и других фортификационных сооружений, которые использовались военными государства-агрессора против ВСУ.

6 октября подозреваемый был задержан в Харькове. Прокурорами инициирован перед судом вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ТУ ГБР, расположенного в Полтаве.

Напомним, ранее в городе Балаклея работники ДБР задержали бывшего лесничего , которого кафиры назначили директором местного лесхоза. Предатель помогал организовывать рубку деревьев для укрепления позиций захватчиков.