Во Львовской области с поджигателя сухой травы взыскали ₴130 тысяч в пользу пожарных

Во Львовской области суд удовлетворил иск о возмещении более 130 тысяч гривен ущерба. Средства взыскали с поджигателя сухой травы в пользу пожарных.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

В марте этого года 60-летний житель одного из сел жег сухую траву недалеко от жилых домов и хозяйственных построек. Кто-то из очевидцев сообщил о пожаре местным спасателям. Те приехали и погасили огонь, который уже успел уничтожить 400 кв.м растительности. Впоследствии работники ГСЧС установили имя поджигателя и он уплатил штраф.

После чего прокуратура подала в интересах ГСЧС иск о возмещении ущерба, причиненного административным правонарушением – просила взыскать с нарушителя более 130 тысяч гривен за работу пожарных. Суд согласился с доводами прокуратуры и постановил взыскать эту сумму в пользу пожарного отряда.