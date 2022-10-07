Киевлянин похитил женщину, чтобы её муж отдал долг

В Киеве задержан 55-летний подозреваемый в похищении женщины.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

55-летний киевлянин с применением оружия похитил женщину, чтобы вынудить ее мужа отдать долг. Злоумышленник выследил на улице 43-летнюю потерпевшую и силой посадил ее в свой автомобиль. Чтобы прекратить ее сопротивление, мужчина скотчем связал ей руки и заклеил рот. В дальнейшем, угрожая пистолетом, он потребовал возвращения 7 тысяч долларов США, которые ранее, по его словам, у него взял в долг ее муж.

После того, как женщина перестала сопротивляться, злоумышленник поехал в направлении метро «Выдубичи». По дороге мужчина остановил автомобиль у обочины. Потерпевшая, воспользовавшись этим, смогла выскочить из автомобиля и позвать на помощь.

Женщине помог военнослужащий, в тот момент проезжавший по этой же трассе. Мужчина задержал злоумышленника и вызвал сотрудников полиции.