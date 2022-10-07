Украина просит Австрию об экстрадиции экс-главы Конституционного суда Тупицкого, - СМИ

Министерство юстиции направило в Австрию ходатайство о выдаче Украине бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

По линии «Интерпола» на его задержание светится «красное оповещение».

«Ожидается ответ генерального секретариата Интерпола о возможности использования его каналов для розыска Тупицкого», – говорит источник издания.

Напомним, 29 июля суд избрал для бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, которого 27 мая объявили в международный розыск, меру пресечения в виде содержания под стражей. Это позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.