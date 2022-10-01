Полиция сообщила о подозрении депутату сельсовета на Николаевщине, который избил мужчину

Полицейские сообщили о подозрении депутату одного из поселковых советов Николаевского района за причинение легких телесных повреждений мужчине.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В ходе досудебного расследования дознаватели установили, что летом 2022 между депутатом и жителем одного из сел Николаевского района возник конфликт, во время которого правонарушитель нанес потерпевшему телесные повреждения.

По заключению экспертов, заявитель получил легкие телесные повреждения.

Дознаватели отделения полиции №4 Николаевского районного управления полиции по согласованию с областной прокуратурой Николаевской области сообщили депутату о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение».

Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ сроком до одного года. Продолжается следствие.

Напомним, ранее полиция заочно сообщила о подозрении депутату Николаевского горсовета Максиму Невенчаному за причинение легких телесных повреждений мужчине. Также депутат был объявлен в розыск.