В Одессе двух арестантов СИЗО будут судить за незаконное получение выплат для ВПЛ

В суд были направлены обвинительные акты в отношении двух арестантов Одесского следственного изолятора по факту мошеннического получения денежной помощи от государства для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Предприимчивый уроженец Херсона, находясь под стражей в следственном изоляторе по обвинению в совершении имущественного преступления, через мобильное приложение «Дія» заполнил форму с указанием недостоверной информации о своем местонахождении и статусе и получил 8000 гривен государственной помощи. Мужчина отбывает наказание за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 185 УК Украины («Кража»), в исправительной колонии.

По той же схеме уроженка Луганщины получила 14 тысяч гривен выплат, находясь в учреждении предварительного заключения, ведь была задержана стражами порядка за торговлю оружием: женщина с сообщником сбывала на территории Одесчины оружие из зоны боевых действий. В настоящее время обвинительный акт по части 2 статьи 28 части 1 статьи 263 УК находится на рассмотрении в Суворовском районном суде Одессы.

Своими противоправными действиями обвиняемые причинили материальный ущерб Государственному бюджету Украины в лице Министерства социальной политики Украины на общую сумму 22 тысячи гривен.

Прокурором в рамках уголовных производств заявлены гражданские иски о возмещении государству причиненного ущерба.