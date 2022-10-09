Аферистку русского происхождения Сорокину перевели в США под домашний арест

После внесения залога 31-летнюю гражданку Германии российского происхождения Анну Сорокину выпустили из-под депортационного ареста. Но власти США по-прежнему собираются депортировать ее.

Об этом пишет DW со ссылкой на американский телеканал NBC.

Скандально известная аферистка российского происхождения Анна Сорокина уволена из-под депортационного ареста в Службе иммиграционного и таможенного контроля США после внесения залога в 10 тысяч долларов.

31-летнюю Сорокину перевели под домашний арест в Нью-Йорке. Ее обязали носить контрольный электронный контрольный браслет. При этом власти США по-прежнему намерены депортировать девушку в Германию.

В мае 2019 Сорокину приговорили к заключению на четыре года за мошенничество, однако уже в 2021 году ее уволили за хорошее поведение. Впрочем, вскоре после этого ее снова задержали, теперь уже за нарушение визового режима. Она несколько раз оспаривала депортацию в Германию.

Сорокина переехала из России в Германию в 16-летнем возрасте в 2007 году вместе с родителями и младшим братом. После окончания школы родители отправили ее учиться в Великобританию. Оттуда она сначала перебралась в Париж, а позже, в 25-летнем возрасте, – в Нью-Йорк.

В США Сорокина действовала под псевдонимом Анна Делви, выдавая себя за богатую наследницу, якобы имеющую не менее 60 миллионов евро на счетах в европейских банках. Девушка рассказывала о планах открыть клуб для избранных с филиалами в Лос-Анджелесе, Лондоне, Гонконге и Дубае. Путем обмана она одалживала деньги у знакомых, а также задолжала ресторанам, гостиницам и банкам около 275 тысяч долларов.

По данным следствия, в 2016-2017 годах Сорокина подрабатывала чеки, не платила долги, а с помощью поддельных документов пыталась получить в банках кредит на 22 миллиона долларов. Обманным путем ему удалось получить более 200 тысяч долларов.

Историей Сорокиной заинтересовались в Голливуде. Она стала основой для сериала "Выдуманная Анна", выпущенного стриминговым сервисом Netflix в 2022 году.