В Латвии неизвестные подожгли «ВАЗ» украинских беженцев и Ford приютившего их владельца гостевого дома

В восточном латвийском регионе Латгалия в ночь на пятницу, 7 октября, неизвестные подожгли автомобиль «ВАЗ-21099», принадлежащий семье украинских беженцев, и Ford владельца гостевого дома Villa Roza.

Об этом сообщает LSM.

Villa Roza с начала полномасштабного вторжения россии в Украину стала убежищем для полусотни беженцев. После четверга вечера жители заметили во дворе пламя.

Жена владельца «ВАЗ» Валентина Рощупкина рассказала, что машину не успели потушить – она полностью сгорела. Через некоторое время занялся и Ford, принадлежащий владельцу гостевого дома – спасти его успели.

– Пожарные не успели далеко уехать, мы снова вызвали их и полицию. Тогда уже было зафиксировано, что произошел поджог. Потому что поначалу думали, что наша машина загорелась сама. Хотя два дня мы на ней никуда не ездили, – рассказала женщина.

Ее семья вместе с матерью-пенсионеркой приехали в Латвию в конце мая с оккупированной территории Украины. Их дом там разрушен. На машине семья собиралась возвратиться домой после войны.

Представительница полиции Латвии Диана Лукина подтвердила LSM оба эпизода поджога. По ее словам, подозревается умышленный поджог, поэтому было возбуждено уголовное дело.