В Одесской области задержали пенсионера, пытавшегося продать 70 килограммов ртути

СБУ и полиция задержали 75-летнего жителя Таировской поселковой громады, пытавшегося сбыть 70 килограммов ртути за 60 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Соединения ртути относятся к чрезвычайно токсичным для человека веществам первого класса опасности. За килограмм ядовитого вещества правонарушитель просил около 1000 долларов.

Подозреваемый был задержан при попытке реализовать ртуть. Его поместили в изолятор временного содержания. За совершение преступления ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. В ходе досудебного расследования установят, где мужчина приобрел опасное вещество.