В Одесской области задержали мошенников, которые выманивали деньги под видом «помощи от ООН»

В Одесской области полиция задержала троих подозреваемых в мошенничестве.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

18-летний житель Белгород-Днестровского района, его знакомый-сверстник из Одессы и 40-летний отец последнего обманывали граждан, высылая сообщения о выплатах от ООН.

«Через специально созданный чат-бот гражданам рассылались сообщения «Дія. Допомога від ООН» с предложением получить от государства денежную помощь в сумме 2200 гривен и ссылкой на фишинговый сайт с интерфейсом, похожим на «Приват 24». Мошеннический веб-ресурс выманивал у посетителей реквизиты их платежных карт. Ими в дальнейшем пользовались при покупках товара в интернет-магазинах. Полученные вещи впоследствии перепродавались», - говорится в сообщении.

Всего мошенники присвоили более 300 тысяч гривен. Злоумышленники совершили 40 покупок в разных виртуальных магазинах. Кому принадлежали похищенные деньги, правоохранители частично установили. За махинации фигурантам может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет.