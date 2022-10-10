В Николаеве будут судить очередных коллаборантов, которые в соцсетях поддерживали оккупантов

В суд направили обвинительные акты в отношении двух жителей Николаева по факту коллаборационной деятельности (части 1 статьи 111-2 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Николаевска областная прокуратура.

Установлено, что пророссийски настроенные граждане – 40-летняя женщина и 64-летний мужчина, несмотря на систематические обстрелы оккупантами Николаева, в соцсетях неоднократно распространяли сообщения с поддержкой, оправданием, отрицанием действий Украины-агрессора и одобрением времен.

Напомним, как СБУ разоблачила двух российских агентов – они «сливали» места дислокации и перемещение ВСУ.