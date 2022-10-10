Жителя Николаевщины приговорили к семи годам тюрьмы за ограбление женщины

Жителя Первомайщины приговорили к 7 годам лишения свободы за кражи и грабеж, совершенные в условиях военного времени.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

В июле 24-летний злоумышленник отдыхал в компании своих знакомых в Первомайске и употреблял алкогольные напитки. После застолья мужчина напал на одну из женщин, когда она возвращалась домой, толкнул на землю, нанес несколько ударов по лицу и, выхватив мобильный телефон, скрылся. После чего вернулся в дом, где раньше отдыхал, и похитил мобильный телефон и другое имущество.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.