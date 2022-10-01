В Джанкое снаряд, выпущенный танком, попал в дом – пострадала 11-летняя девочка

Во временно оккупированном Крыму в Джанкое танковый снаряд попал в жилой дом, травмы получила 11-летняя девочка.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Танк находился на ремонте в селе Новостепное. Во время ремонтных работ якобы произошел непроизвольный выстрел. Снаряд пролетел 8 километров и попал в стену частного дома на улице Степной в Джанкое.

В этот момент там находилась 11-летняя Диана — девочка получила рваную рану предплечья и была госпитализирована.

Накануне росСМИ высказывали предположения, что причиной взрыва в Джанкое могла стать упавшая ракета или сбитый беспилотник. Очевидцы рассказали, что сначала слышали сильный взрыв, а потом приглушенный хлопок: «Так обычно срабатывает ПВО».

Официально российские военные информацию о взрыве не комментировали.