У находившегося за рубежом николаевца украли Mitsubishi – он подал заявление онлайн и на следующий день машину нашли патрульные

В Николаеве патрульные обнаружили автомобиль, который угнали, пока его хозяин был за пределами Украины.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

8 октября, примерно в 22.00, патрулируя Центральный район города, внимание патрульных привлек автомобиль Mitsubishi Galant с открытым капотом. Рядом с автомобилем находился мужчина. Полицейские предложили свою помощь, а также решили проверить транспортное средство по имеющимся базам данных.

Как выяснилось, автомобиль находится в розыске как похищенный, а его настоящий владелец обратился в полицию в электронном формате, находясь за границей.

На место происшествия патрульные вызвали следователей для последующего выяснения всех обстоятельств дела.

Вместе с тем хозяин автомобиля сообщил «Преступности.НЕТ» детали угона его Mitsubishi.

Мужчина покинул страну еще осенью 2021 года. Его автомобиль был в селе Мирное, а когда начались боевые действия, местных жителей эвакуировали. Злоумышленники решили воспользоваться отсутствием людей и украли Mitsubishi Galant.

5 октября Mitsubishi Galant под управлением неизвестного мужчины в Николаеве заметили члены автоклуба, в который входят поклонники вышеуказанной модели. Они известили об этом автовладельца.

Мужчина рассказал, что 7 октября онлайн подал заявление в полицию о угоне машины. Он отметил, что и не надеялся, что автомобиль смогут найти в условиях сложного военного времени.

Но поздним вечером 8 октября автомобиль все же обнаружили. Водитель машины не смог предоставить документы на автомобиль и объяснял, что якобы Mitsubishi купили его родственники.

Автомобиль и водителя доставили в отдел полиции для установления всех подробностей инцидента.

Владелец Mitsubishi выразил благодарность экипажу патрульной полиции, которые нашли его авто.